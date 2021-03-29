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Afyonkarahisar’da "güvercin" kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

29.03.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde güvercin indirme meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.İddiaya göre, Pınarbaşı Mahallesi Yaren Sokak’ta Tolga K., evinin önünde güvercin indirme meselesinden İmdat G., Sevim G., Hamza G., Mertcan Z.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde güvercin indirme meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Pınarbaşı Mahallesi Yaren Sokak’ta Tolga K., evinin önünde güvercin indirme meselesinden İmdat G., Sevim G., Hamza G., Mertcan Z. ve Cemal K. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tolga K., evinden getirdiği pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.
Saçmaların isabet ettiği İmdat G., Hamza G., Mertcan Z. ile (Tolga K’nın kardeşi) Cemal K. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar ve Isparta’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Durumu ağır olan İmdat G., kaldırıldığı Isparta Süleyman Demirel Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, şüpheli Tolga K.’yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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