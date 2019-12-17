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Afyonkarahisar'da, haham gözetiminde fındık yağı üretimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 17:15 | Son Güncelleme

MUSEVİLERİN Hamursuz Bayramı'nda tüketeceği fındık yağının üretimi, Yahudi din adamı olan haham gözetiminde, Afyonkarahisar'da gerçekleştiriliyor.

Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - MUSEVİLERİN Hamursuz Bayramı'nda tüketeceği fındık yağının üretimi, Yahudi din adamı olan haham gözetiminde, Afyonkarahisar'da gerçekleştiriliyor. Üretim aşamasını takip etmek için ABD'den gelen haham Yahudan Taub, "Fındık yağını Türkiye'den almayı tercih ediyoruz" dedi.

İsrail, ABD, İngiltere ve İtalya'da yaşayan Musevilerin her yıl kutladığı Hamursuz Bayramı'nda (Pesah) tüketilecek fındık yağı, Afyonkarahisar'daki yağ firması tarafından karşılanıyor. Hamursuz Bayramı'nda tüketilecek fındık yağının üretim sürecini takip etmek üzere haham Yahudan Taub, ABD'den Afyonkarahisar'a geldi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fındık yağı üretilen fabrikada tüm aşamalar, Taub'un gözetiminde gerçekleştiriliyor. Tedarik edilecek 5 konteyner yağın tamamlanacağı güne kadar fabrikada incelemelerini sürdürecek olan Taub, daha sonra ABD'ye dönecek.

'FINDIK YAĞINI TÜRKİYE'DEN ALIYORUZ'

Musevilerin nasıl yaşaması ve beslenmesi gerektiğinin kutsal kitapları Tevrat'ta anlatıldığını söyleyen Yahudan Taub, "İnancımıza göre, 7 gün boyunca hiçbir şekilde maya ve tahıl içermeyen ürünler tüketiyoruz. Bu süreçte tamamen ağaçlarda yetişen ürünleri tüketiyoruz. Museviler de kendi aralarında bölünmüş. Bu bölünmeye karşılık kimileri pamuk yağı tüketebilirken, birçoğumuz da tüketemiyor. Bu da yorumlamalarla ve din adamlarıyla ilgili. Bu süreçte üretilen ceviz yağı, fındık yağı, badem yağı ve palmiye yağı içinde en iyisinin fındık yağı olduğunu düşünüyoruz. Bundan dolayı da fındık yağını Türkiye'den almayı tercih ediyoruz" dedi.

'TÜM İŞLEMLER İSTEDİĞİMİZ GİBİ YAPILIYOR'

Yahudan Taub, 'Kosher Sertifikası' gereğince alacakları ürünlerin fabrikada sterilizasyonunu yaptıklarını vurguladı. Alacakları ürünün ham maddesi uygun olduğunda verdikleri onayla üretimin başladığını aktaran Taub, "Bunu her fabrika sağlayamıyor; çünkü 'Kosher', bugün Amerika'ya gittiğiniz zaman İSO ve HASİP gibi bir kalite belgesi olarak görülür. Dünyanın her yerinde artık bu şekilde kabul ediliyor. Ben, Türkiye'ye ilk kez geldim. Bu fabrikayı da ilk defa görüyorum. Biz bu işi 20 yıldır yapıyoruz. Bu fabrikanın birçok fabrikadan çok daha ileri olduğunu ve bu kurallara çok sadık kaldığını düşünüyorum. Gönül rahatlığıyla fındık yağı tüketilebilir. Benim bu konuda gönlüm rahat. Fabrika sahiplerine de güveniyorum. Tüm işlemler istediğimiz gibi yapılıyor" diye konuştu.

5 KONTEYNERLİK İHRACAT

İşletmenin üretim müdürü olan Mehmet Çiftçi de Hamursuz Bayramı için yaklaşık 25 yıldır Yahudi din adamlarının gözetiminde fındık yağı üretimi yaptıklarını söyledi. Fındık yağlarını İsrail, ABD, İngiltere ve İtalya'ya ihraç ettiklerini aktaran Çiftçi, "Her yıl bayram öncesi din adamları, yağ üretimini gözlemlemek için fabrikamıza geliyor. İsrail'e ilk ihracatımız 1995 yılında başladı. O yıldan beri de Musevi din adamları fabrikamıza geliyor ve buradaki üretimin tamamında bulunuyor. Ürünlerde herhangi bir karışımın olup olmadığını inceliyorlar. Ürünlerin kalitesi uygunsa ancak o zaman kabul ediyorlar. Kendisi, ABD'den geldi ve oraya yapılacak 5 konteynerlik ihracat için burada" dedi.

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