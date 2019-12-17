Afyonkarahisar'da, haham gözetiminde fındık yağı üretimi

Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - MUSEVİLERİN Hamursuz Bayramı'nda tüketeceği fındık yağının üretimi, Yahudi din adamı olan haham gözetiminde, Afyonkarahisar'da gerçekleştiriliyor. Üretim aşamasını takip etmek için ABD'den gelen haham Yahudan Taub, "Fındık yağını Türkiye'den almayı tercih ediyoruz" dedi.

İsrail, ABD, İngiltere ve İtalya'da yaşayan Musevilerin her yıl kutladığı Hamursuz Bayramı'nda (Pesah) tüketilecek fındık yağı, Afyonkarahisar'daki yağ firması tarafından karşılanıyor. Hamursuz Bayramı'nda tüketilecek fındık yağının üretim sürecini takip etmek üzere haham Yahudan Taub, ABD'den Afyonkarahisar'a geldi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fındık yağı üretilen fabrikada tüm aşamalar, Taub'un gözetiminde gerçekleştiriliyor. Tedarik edilecek 5 konteyner yağın tamamlanacağı güne kadar fabrikada incelemelerini sürdürecek olan Taub, daha sonra ABD'ye dönecek.

'FINDIK YAĞINI TÜRKİYE'DEN ALIYORUZ'

Musevilerin nasıl yaşaması ve beslenmesi gerektiğinin kutsal kitapları Tevrat'ta anlatıldığını söyleyen Yahudan Taub, "İnancımıza göre, 7 gün boyunca hiçbir şekilde maya ve tahıl içermeyen ürünler tüketiyoruz. Bu süreçte tamamen ağaçlarda yetişen ürünleri tüketiyoruz. Museviler de kendi aralarında bölünmüş. Bu bölünmeye karşılık kimileri pamuk yağı tüketebilirken, birçoğumuz da tüketemiyor. Bu da yorumlamalarla ve din adamlarıyla ilgili. Bu süreçte üretilen ceviz yağı, fındık yağı, badem yağı ve palmiye yağı içinde en iyisinin fındık yağı olduğunu düşünüyoruz. Bundan dolayı da fındık yağını Türkiye'den almayı tercih ediyoruz" dedi.