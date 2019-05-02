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Afyonkarahisar’da Hizmet-İş Üyeleri buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 15:23 | Son Güncelleme

Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası Afyonkarahisar İl Başkanlığı üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, ‘Emek, Danışma, Tanışma’ programı düzenledi.

Afyonkarahisar’da Hizmet-İş Üyeleri buluştu

Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası Afyonkarahisar İl Başkanlığı üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, ‘Emek, Danışma, Tanışma’ programı düzenledi. Afyonkarahisar Belediyesi’ne ait Taş Medrese’de gerçekleştirilen dayanışma toplantısına çok sayıda sendika üyeleri katıldı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Afyonkarahisar’da gün boyu etkinler devam etti. 1 Mayıs kutlamaları kapsamında Hizmet-İş Sendikası İl Başkanlığı’da bir program düzenledi. Programda sendika üyelerinin yaşadığı sorunlar masaya yatırılıp, çözüm arandı. Kıdem Tazminatı, Sürekli İşçi Kadrosundaki beklentiler gibi gündemde olan konulara geniş yer verildi. İşçilerin yaşadığı tüm sorunları çözmek için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Sendika Başkanı İbrahim Gürbüz, "Taşeron olarak çalışan işçi kardeşlerimizin yaşadığı sorunları yüreğimizde hissederek bir yol haritası oluşturduk. 2014 yılında başlattığımız büyük bir kampanya ile mücadelemizi güçlü bir şekilde meydanlara yaydık. Ulusal ve uluslararası arenada katıldığımız bütün toplantılarda taşeron konusunu gündeme getirdik, ÖSP sistemine kesin olarak karşı çıktık. Bu istikamette, bu samimiyetle yürüdüğümüz mücadele 2017 yılının Aralık ayında taçlandı, 2 Nisan 2018’de meyvesini verdi. Meclisten çıkan tarihi kanunla beraber taşeron şirketlerde çalışan arkadaşlarımız kadroya alındılar. Kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla önemli reforma imza atılmıştır.” dedi.
"Nerede bir zulüm varsa orada olacağız"
Hizmet-İş Sendikasının yol haritasının işçinin ve hakkın yanında olduğunu belirten Başkan Gürbüz, her zaman işçinin yanında olacaklarını söyledi. Onların duasını almak istediklerini belirten Gürbüz; "Ülkemizin bölgemizin ve küremizin bütün mazlumları bizden alacaklıdır. Derisinin rengi yaşadığı coğrafya ne olursa olsun mazlumlarla ve mağdurlarla beraber olacağız. Nerede bir zulüm varsa orada olacağız. Şartlar ne olursa olsun uluslararası toplumda var olmaya ve güçlü olmaya, birlik olmaya devam edeceğiz" dedi.

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