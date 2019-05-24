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Afyonkarahisar’da ihale operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 12:24 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında resmi kurumların ihalelerine fesat karıştırdıkları ileri sürülen 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Afyonkarahisar’da ihale operasyonu

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında resmi kurumların ihalelerine fesat karıştırdıkları ileri sürülen 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda aralarında avukat, resmi kurum görevlileri ve bankacıların da olduğu 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 17’si Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından salıverildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişi ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar’da ihale operasyonu

Afyonkarahisar’da ihale operasyonu

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