Afyonkarahisar’da ihaleye fesat karıştıran 9 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar’da ihaleye fesat karıştırma suçundan gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’ihaleye fesat karıştırma’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında avukat, resmi kurum görevlileri ile bankacıların da olduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17’si polisteki sorgularının ardından serbest bırakılırken E.Ş., M.A., A.A., S.B., A.K., A.A., M.A.Ş., B.B. ve M.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

