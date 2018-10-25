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Afyonkarahisar'da iki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 00:38 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde,  husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında kıraathanede çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde, husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında kıraathanede çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup, ilçe merkezindeki kıraathanede karşılaştı. Gruplar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine silahlarla ateş açarken, kısa sürede olay yerine polis ekiplerinden birinin aracına da kurşun isabet etti.
Kavgada 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Ali E. ve Süleyman E., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer yaralılar Zekeriya Uğur T., Halil İbrahim Ç., Erkan I. ve Sinan T. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Olay sonrası yaralıların götürüldüğü hastanelere çok sayıda yunus ve çevik kuvvet ekipleri sevk edilerek, geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili gözaltına alınanların olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Afyonkarahisar'da iki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı

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