Afyonkarahisar'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR(AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Önder'in (15) kullandığı motosiklet ile İbrahim Demir (24) yönetimindeki motosiklet, Karlık Caddesi'nde çarpıştı.
Motosiklet sürücülerinden İbrahim Önder hayatını kaybetti. Ağır yaralanan İbrahim Demir ise 112 Acil Servis ekiplerince, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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