Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Mevlüt Taşkıran idaresindeki 32 HP 723 plakalı otomobil, Seydiler beldesi girişinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 ADH 462 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 32 HP 723 plakalı otomobildeki 3 kişi öldü, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
06 ADH 462 plakalı araçtaki 5 kişinin, Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nden Isparta'ya döndükleri öğrenildi.
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, kaza yerinde incelemelerde bulundu.
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin yeni MYK üyelerini belirledi
CHP toplantısında Muharrem İnce kavgası! Olay sözler: Ş. oğlu ş.sizsin dedim
Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!
Kütahya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında
ABD ile yaşanan krizde Türkiye'ye çok önemli destek!
AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum