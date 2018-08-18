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Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 23:06 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Mevlüt Taşkıran idaresindeki 32 HP 723 plakalı otomobil, Seydiler beldesi girişinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 ADH 462 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 32 HP 723 plakalı otomobildeki 3 kişi öldü, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

06 ADH 462 plakalı araçtaki 5 kişinin, Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nden Isparta'ya döndükleri öğrenildi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar trafik kazası

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