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Afyonkarahisar’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 00:03 | Son Güncelleme

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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