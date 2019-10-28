Afyonkarahisar’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar’ın Köprülü Köy yolu istikametinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Köprülü Köyü yolu 5’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Furkan Ç. yönetimindeki 03 EA 385 plakalı araç Afyonkarahisar istikametinden Köprülü köyü istikametine doğru seyir halindeyken karşı yönden gelen Arif K. yönetimindeki 64 LT 357 plakalı araçla çarpıştı. Trafik kazasında Şükrü A., Arif K., Ali K. ve Tevfik K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

