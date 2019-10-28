HABER

Afyonkarahisar’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 16:23 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Köprülü Köy yolu istikametinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Afyonkarahisar-Köprülü Köyü yolu 5’inci kilometresinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Köprülü Köy yolu istikametinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar-Köprülü Köyü yolu 5’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Furkan Ç. yönetimindeki 03 EA 385 plakalı araç Afyonkarahisar istikametinden Köprülü köyü istikametine doğru seyir halindeyken karşı yönden gelen Arif K. yönetimindeki 64 LT 357 plakalı araçla çarpıştı. Trafik kazasında Şükrü A., Arif K., Ali K. ve Tevfik K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne sevk etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERAyağınızın altı kaşınıyorsa dikkat! Ayağınızın altı kaşınıyorsa dikkat!
Mangaldan zehirlenen öğretmen öldüMangaldan zehirlenen öğretmen öldü
Kahramanmaraş’ta kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölüKahramanmaraş’ta kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Derbi sonrası bomba Falcao iddiası! 'Almayın...'

Derbi sonrası bomba Falcao iddiası! 'Almayın...'

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

ABD'den Suriye'de 'petrol' hamlesi

ABD'den Suriye'de 'petrol' hamlesi

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanlığı'ndan 'Mazlum Kobani' talepnamesi

'Mazlum Kobani' için harekete geçildi

HDP önündeki eylemde 56'ncı gün

Annenin feryadı: Vicdansızlar

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Yargıtay’dan herkesi ilgilendiren karar: Dava ihbarnamesi kapıya aslınca tebliğ edilmiş sayılacak

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Ankara'da dehşet anları! Kalabalığın arasına daldı, abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi! !

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.