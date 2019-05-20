Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da inşaat işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 4. kilometresinde Yusuf Şahin'in kullandığı 03 BL 103 plakalı, inşaat işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Gökhan (19) ve Hakan Koç (43), Mustafa İçgöz (64), Murat Selman (26), Ahmet Şükrü Coşkun (26), Arif Ay (59) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
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