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Afyonkarahisar’da işe başlayacaklar kura ile belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 14:28 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında işe alınacak 553 kişi noter huzurunda dijital kura ile belirlendi.

Afyonkarahisar’da işe başlayacaklar kura ile belirlendi

Afyonkarahisar’da Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında işe alınacak 553 kişi noter huzurunda dijital kura ile belirlendi. 4 bin 500 kişinin başvurduğu TYP kurasında ismi belirlenen 385 temizlik ve 168 güvenlik görevlisi 21 Ekim tarihinde iş başı yapacak.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında ilk, orta ve lise okullarında temizlik ve güvenliği ile ilgili il genelinde bin 35 kişi işbaşı yaptırılacak. Afyonkarahisar merkezinde ise işe alınacak 385 temizlik ve 168 güvenlik görevlisi alımı için 4 bin 400 kişi kura çekimine katıldı. 21 Ekim 2019 tarihinde işe başlayacak temizlik ve güvenlik görevlilerinin belirlenmesi için Kocatepe Spor Kompleksi içinde bulunan Tınaztepe Spor Salonu’nda Afyonkarahisar 6. Noteri Sevil Çakmak tarafından kura çekimi yapıldı. Kura çekimi ilk kez Türkiye Noterler Birliği’nin dijital kura programı ile gerçekleştirildi. Sisteme tarafından yapılan kura ile 168 asil güvenlik görevlisi ile 60 yedek, 385 asil temizlik görevlisi ile 130 yedek isim belirlendi. Kura çekimini çok sayıda başvuru sahibi ve aileleri izledi. Kurada ismi çıkan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı.
İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya yaptığı açıklamada, Toplum Yararına Çalışma Programının noter kurası gerçekleştirildiğini söyledi. Noter kurasına başvuran 4 bin 500 kişi olduğunu ifade eden Karakaya “385 vatandaşımız okullarda temizlik görevlisi 168 vatandaşımız ise güvenlik görevlisi olarak çalışacaktır. İlk defa Afyonkarahisar’da uyguladığımız çevrimiçi noter kurası ile katılımcılar belirlenmiştir. Bu kişiler 21 Ekim 2019 tarihinde okullarda göreve başlayacak. 26 Haziran 2020 tarihinde ise görevleri sona erecektir. Ayrıca yeni yapılan bir değişiklikle de adrese kayıtlı nüfus kayıt sisteminde hane geliri asgari ücretin 1.5 katını geçen vatandaşlarımız noter kurasında çıksalar bile iş başı yaptırılmayacaktır. Yani 3 bin 300 TL’nin üzerinde geliri olan haneden olan vatandaşlarımız bu programdan faydalanamayacaktır” dedi.
Türkiye Noterler Birliği’nin uyguladığı sistemle çekilişlerin çevrimiçi yapıldığını ifade eden Karakaya, Afyonkarahisar’da ilk defa çevrimiçi kuranın İŞKUR tarafından yapıldığını kaydetti.

Afyonkarahisar’da işe başlayacaklar kura ile belirlendi

Afyonkarahisar’da işe başlayacaklar kura ile belirlendi

Afyonkarahisar’da işe başlayacaklar kura ile belirlendi

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