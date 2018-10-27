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Afyonkarahisar'da kaçak akaryakıt operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 16:27 | Son Güncelleme

Madeni yağ satışı yapan işletmede, 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da madeni yağ satışı yapan işletmede, tenekelerin içerisinde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde madeni yağ satan bir işletmede kaçak akaryakıt satıldığı ihbarını aldı.

Adrese düzenlenen operasyonda, yağ tenekelerine doldurulmuş 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçak akaryakıtlara el konuldu, işletmeci hakkında cezai işlem uygulandı.

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Afyonkarahisar akaryakıt kaçak akaryakıt

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