Afyonkarahisar'da kaçak kazı operasyonu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanı olan Acısu Nekropol yerleşim alanında kaçak kazı yapan 6 kişi, suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çalışlar köyündeki birinci derece arkeolojik sit alanı olan Acısu Nekropol yerleşim alanında define aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Verilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.G, A.Ö, Y.Y, R.Ç, Ö.T ve K.Y'yı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazı alanında, define aramak için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

