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Afyonkarahisar'da kadın çoraplı gaspçı iki saatte yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 13:57 | Son Güncelleme

Başına kadın çorabı geçirerek girdiği iş yerinden 9 bin lira ve cep telefonu gasbeden kişiyi polis, 2 saatlik çalışmanın ardından yakaladı - Gasp anı iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da başına kadın çorabı geçirerek girdiği iş yerinden 9 bin lira ve cep telefonu gasbeden kişi, polisin 2 saatlik çalışmasının ardından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erenler Mahallesi'nde K.C'ye ait tekel bayisine gelen Tuncay E. (32), iş yeri çalışanı İsmail Yılmaz'ı bıçakla tehdit tehdit edip, kasadaki 9 bin lira ile cep telefonunu alarak kaçtı.

Yılmaz'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yakınlardaki bir inşaatta olayda kullanılan kadın çorabını, birkaç sokak ileride ise bir çöp konteynerinde zanlının attığı bıçak ve kıyafetleri buldu.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kimliğini belirlediği zanlıyı 2 saatlik çalışmanın ardından Tınaztepe mevkisindeki gazinoda gözaltına aldı.

Üzerinde yapılan aramada 8 bin 500 lira para ele geçirilen Tuncay E'nin, 36 suçtan kaydı olduğu ve Antalya Açık Cezaevi'nden firar ettiği anlaşıldı.

Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

- Olay güvenlik kamerasında

Öte yandan, gasp anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zanlının iş yeri çalışanını bıçakla tehdit ettiği, paraları ve telefonu alarak uzaklaştığı görülüyor.

Olay anını anlatan iş yeri çalışanı İsmail Yılmaz, "Akşam 20.00 gibi başında kadın çorabı, elinde büyük bıçak olan bir kişi geldi. Elindeki bıçağı kaldırarak tehdit etti ve paraları istedi. Kasada bulunan yaklaşık 9 bin lirayı ve cep telefonumu alarak kaçtı. O sırada iş yerine gelen başka bir müşterinin telefonunu kullanarak polisi ve iş yeri sahibini aradım. Çok kısa sürede yakalandı. Emniyet teşkilatına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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