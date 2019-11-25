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Afyonkarahisar’da Kadına Yönelik Şiddete karşı yürüyüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 14:47 | Son Güncelleme

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla AK Parti Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yürüyüş düzenlendi.İmaret Camii önünden başlayan yürüyüşe AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser, AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve AK Partili Partili kadınlar katıldı.Yürüyüş sırasında kalabalık, “Kadına kalkan eller kırılsın” “Kadınlar Allah’ın emanetidir” sloganları atarak Zafer Meydanına geldi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla AK Parti Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yürüyüş düzenlendi.
İmaret Camii önünden başlayan yürüyüşe AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser, AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve AK Partili Partili kadınlar katıldı.
Yürüyüş sırasında kalabalık, “Kadına kalkan eller kırılsın” “Kadınlar Allah’ın emanetidir” sloganları atarak Zafer Meydanına geldi. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, kadınlara uygulanan şiddetin son bulması gerektiğini söyledi. Ertürk, kadına karşı şiddetin siyaset malzemesi yapılmaması gerektiğini vurgulayarak; “Laf ola beri gele türden açıklamalardan bıktık. Bir annenin, bir genç kızın ya da sadece bir insan olarak, yaşama savaşı veren mazlum bir kadının, köşesinde Allah’a yakarırken, bir başkasından yardım dahi alamadan can vermesi hiçbir siyasete malzeme yapılamaz. Söz konusu bir insanın yaşamı olduğunda, siyaset dahil her şey ayaklarımızın altındadır. Biz AK Parti’li kadınlar olarak önce insanız, sonra kadınız. Dünyadaki hiçbir kazanım, güç veya makam bir kadının yaşam hakkından daha değerli olamaz. Bugün gerçekten bir dayanışma günü ise, başta HDP Diyarbakır İl başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir. Her türlü terör örgütü lanetlenerek, annelerimizin taleplerinin karşılanması için dürüstçe somut adımların atılmalıdır” dedi.
Basın açıklamasının ardından yürüyüşe katılanlar duygu ve düşüncelerini yazdıkları kağıtları hazırlanan panoya astı.

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