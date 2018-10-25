Afyonkarahisar'da kahvehanede silahlı kavga: 6 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki bir kahvehanede iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda, Ali E, Süleyman E, Zekeriya Uğur T, Halil İbrahim Ç, Erkan I. ile Sinan T. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki bazı hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ali E'nin Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayda, kahvehanedeki bazı vatandaşlara da mermi isabet ettiği bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

