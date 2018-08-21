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Afyonkarahisar'da kaleden düşen Afgan çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 19:49 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da kaleden düşen Afgan çocuk öldü

AFYONKARANİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da çıktığı kaleden düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Afgan uyruklu Ali Rahmani, arkadaşlarıyla gezmek için Afyon Kalesi'ne çıktı.

Burada oynamaya başlayan çocuklardan Rahmani düştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yetkili ekip sevk edildi. Rahmani'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Afgan afyon kalesi Afyonkarahisar düşme

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