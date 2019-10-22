Afyonkarahisar'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 19 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kamyon ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Kızılkaya idaresindeki 34 ZJ 3004 plakalı kamyon, Emirdağ-Bolvadin kara yolu Suvermez kavşağında Mustafa Aykuş (46) yönetimindeki 03 ABF 052 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazada, servis minibüsünün sürücüsü Aykuş ile araçta bulunan Yurdamert Aykuş, Hatice Aykuş, İbili Karakuş, Şerif Aykuş, Gülsüm Yıldırım, Ethem Yıldırım, Elif Yıldırım, İsmail Kutlu, Ümmü Yıldız, İmmahan Türk, Ali Kaplan, Fatma Çıraklı, Durdane Yavuz, Şerafeddin Yavuz, Receb Yıldız, Havva Tantış, Durkadın Kutlu ile Afganistan uyruklu Shamsulhaq Shahrazat yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan Adayazı köyü okul servis aracı olduğu öğrenilen minibüsün köyden ilçeye pazar alışverişine giden yolcuları taşıdığı öğrenildi.
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