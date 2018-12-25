Afyonkarahisar'da kar etkili oldu (3)

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, (DHA) Afyonkarahisar'da öğleden sonra kar yağışı etkili oldu. Kent merkezi ve çevre ilçelerde etkili olan kar yağışı vatandaşlarına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Özellikle Afyonkarahisar kent merkezinde araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Karı gören çocuklar ise park halindeki araçların üzerine biriken karla oynadı. Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya, kar yağışının gece saatlerine kadar devam edeceğini, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olacağını söyledi. Akçakaya, ayrıca hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceğini ve bu durumun cuma gününe kadar süreceğini aktardı 20 KAMYON VE 6 GREYDER SAHADA ÇALIŞIYOR Afyonkarahisar Karayolları 31. Şube Şefi Yalçın Özgür de 60 personelin, 20 kamyon ve 6 greyderin kar yağışının başlamasının ardından sahada çalışma yaptığını söyledi. Şu ana kadar kapanan yol olmadığını duyuran Özgür, vatandaşların daha huzurlu ortamda seyahat etmesi için çalıştıklarını belirtti. Özgür, sürücülere uyarılarda bulunarak, araçlarına zincir takmalarını ve tedbir almalarını istedi.

