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  4. Afyonkarahisar’da kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Afyonkarahisar’da kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 12:39 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sonrası kent beyaza büründü.

Afyonkarahisar’da sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu kentte çocuklar ders aralarında kartopu oynayarak beyaz örtünün tadını çıkardılar.
Afyonkarahisar’da etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Sabah evlerinden işlerine ve okullara gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde bu mevsim ilk kez beyaz örtünün hâkim olması nedeniyle çocuklar ders aralarında soluğu okul bahçesinde aldılar. Öğretmenleri eşliğinde kartopu oynayan çocuklar ve öğrenciler gönüllerince eğlenir kent genelinde hâkim olan kar yağışına ise en çok onlar sevindi.
Öğrenciler karın yağmasıyla birlikte kendileri teneffüste bahçeye attıklarını belirterek kar yağdığı için çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

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