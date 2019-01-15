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Afyonkarahisar'da 'kar' nedeniyle merkez ile 5 ilçede okullar tatil

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 22:34 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, etkili olan kar ve rüzgar nedeniyle Vali Mustafa Tutulmaz, kent merkezi ile 5 ilçede okulların tatil edildiğini açıkladı.

Afyonkarahisar'da 'kar' nedeniyle merkez ile 5 ilçede okullar tatil

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, etkili olan kar ve rüzgar nedeniyle Vali Mustafa Tutulmaz, kent merkezi ile 5 ilçede okulların tatil edildiğini açıkladı. Kentteki şehir içi ve şehirlerarası yolların kapanmaması için ekipler teyakkuza geçti.
Afyonkarahisar'da öğleden sonra başlayan sağanak, yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Şiddetli rüzgarın da etkisini göstermesiyle yayalar ve araç sürücüleri zor anlar yaşarken, günlük yaşam olumsuz etkilendi. Kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan karın ulaşımı aksatmaması için Afyonkarahisar Belediyesi, Karayolları 31. Şube Şefliği ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun çaba gösterdi.
KENT MERKEZİ VE 5 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, akşam saatlerinde kentte yayın yapan bölgesel bir televizyon kanalında katıldığı programda kent merkeziyle ile Sinanpaşa, İhsaniye, İscehisar, Emirdağ ve Bayat ilçelerinde yarın eğitim öğretime ara verildiğini açıklarken, diğer ilçelerle alakalı durumun ise ilerleyen saatlerde belli olacağını söyledi.
EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Karayolları 31. Şube Şefi Yalçın Özgür, bölgede kapalı yol bulunmadığını, ekiplerin hummalı şekilde çalıştığını söyledi. Afyonkarahisar- İzmir ve Afyonkarahisar- Kütahya yollarında oluşan sıkıntının ekipler tarafından giderildiğini kaydeden Şube Şefi Özgür, 26 kamyon, 11 greyder ve 60 personelin yol açma çalışması yürüttüğünü vurguladı. Özgür, ayrıca olumsuzluk yaşanmaması adına TIR'ların trafiğe bırakılmadığını söyledi.
KAR YERİNİ SOĞUK HAVAYA BIRAKACAK
Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya ise sağanağın ardından bir anda bastıran kar yağışının gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceğini söyledi. Kuvvetli rüzgar ve karın birleşmesiyle tipinin etkili olduğuna vurgu yapan Akçakaya, sabah saatlerinde kar yağışının duracağını, yerini soğuk hava ve dona bırakacağını belirterek, araç sürücülerini ve vatandaşları uyardı. Yarın ve perşembe günü hava sıcaklığının eksi 10 ile 12 derece olacağını aktaran Akçakaya, yağışlarla ilgili vatandaşları 2 gün önce uyardıklarını hatırlattı.

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Afyonkarahisar'da 'kar' nedeniyle merkez ile 5 ilçede okullar tatilAfyonkarahisar'da 'kar' nedeniyle merkez ile 5 ilçede okullar tatilAfyonkarahisar'da 'kar' nedeniyle merkez ile 5 ilçede okullar tatil

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