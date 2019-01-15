Afyonkarahisar'da 'kar' nedeniyle merkez ile 5 ilçede okullar tatil

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, etkili olan kar ve rüzgar nedeniyle Vali Mustafa Tutulmaz, kent merkezi ile 5 ilçede okulların tatil edildiğini açıkladı. Kentteki şehir içi ve şehirlerarası yolların kapanmaması için ekipler teyakkuza geçti.

Afyonkarahisar'da öğleden sonra başlayan sağanak, yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Şiddetli rüzgarın da etkisini göstermesiyle yayalar ve araç sürücüleri zor anlar yaşarken, günlük yaşam olumsuz etkilendi. Kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan karın ulaşımı aksatmaması için Afyonkarahisar Belediyesi, Karayolları 31. Şube Şefliği ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun çaba gösterdi.

KENT MERKEZİ VE 5 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, akşam saatlerinde kentte yayın yapan bölgesel bir televizyon kanalında katıldığı programda kent merkeziyle ile Sinanpaşa, İhsaniye, İscehisar, Emirdağ ve Bayat ilçelerinde yarın eğitim öğretime ara verildiğini açıklarken, diğer ilçelerle alakalı durumun ise ilerleyen saatlerde belli olacağını söyledi.