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Afyonkarahisar'da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 01:50 | Son Güncelleme

Sandıklı ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle belediye tarafından yolda kalan vatandaşlara kalacak yer ile sıcak çorba ikramı yapıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kalan vatandaşlara belediye tarafından kalacak yer sağlandı ve sıcak çorba ikramı yapıldı.

Antalya-Afyonkarahisar ve Sandıklı-Afyonkarahisar kara yolunda etkili kar ve tipi dolayısıyla yolda kalan vatandaşlara Sandıklı Belediye ekipleri sıcak çorba ikram etti. İlçede konaklamak isteyen vatandaşlar için de Hüdai Kaplıcalarında bulunan boş apart dairelerden yer verildi.

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam ettiren kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Antalya-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde kara yolları ekipleri tarafından küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sandıklı Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından da kepçelerle yol açma çalışmaları yapılan ilçede kalan ağır tonajlı kamyon ve tır sürücüleri Sandıklı Zabıta ekiplerince yapılan anonsla Sandıklı Otogar kavşağına kurulan ikram çadırına davet edildi.

Sandıklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Kaşdaş, şunları söyledi:

"Sandıklı Belediyesi tarafından yolda kalan vatandaşlarımız için çorba ikramı yapıyoruz. Malumunuz Afyonkarahisar-Antalya yolu trafiğe kapalı. Otogar kavşağındayız. Tırlar, kamyonlar ve diğer araçlar yol kapalı olduğu için gidemiyor. Burada kalan vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyoruz. Ayrıca konaklama ihtiyacı olanları da bünyemizde bulunan Hüdai İşletme Müdürlüğümüze gönderiyoruz. Konaklama ihtiyaçlarını da bu şekilde gideriyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu kış gününde biz yol açılıncaya kadar sabaha kadar burada olacağız."

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Belediyeden Kar nedeniyle yolda kalanlara kalacak yer ve çorba i

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