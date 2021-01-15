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Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor

15.01.2021 10:37 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 5 derece olarak tahmin edildiği kentte, kar yağışıyla sokak ve caddeler ile parklar beyaz örtüyle kaplandı.

İşe gitmek için sabah evden çıkan bazı vatandaşlar araçlarını ve esnaf da iş yerlerinin önünü kardan temizledi.

Kentte bazı yerlerde sis de etkisini gösterdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de uygulama noktalarında sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Karayolları 31. Şube Şefliğine bağlı ekipler de kenti çevre illere bağlayan güzergahtaki 6 noktada kar yağışının yoğunluğuna göre tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise kar yağışının, kent genelinde hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini belirterek, vatandaşlara gece oluşacak don ile buzlanmaya karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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