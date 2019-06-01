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Afyonkarahisar'da kara yollarında bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 18:00 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla Afyonkarahisar'da Ankara, Antalya, İzmir ve İstanbul güzergahlarında trafik yoğunluğu yaşanıyor - Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz: - "Uygulama noktalarında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığımızca 165 tim görev yapıyor. Her 8 kilometreye bir trafik timi gelecek şekilde yolları kontrol ediyoruz. Bugün itibariyle 50 bin araç bu yollardan geçmiş durumdadır"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar-Ankara karayolunda Ramazan Bayramı için Susuz beldesinde yapılan trafik denetimlerine katıldı.

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Afyonkarahisar'da Ankara, Antalya, İzmir ve İstanbul güzergahlarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Vali Tutulmaz, trafik denetimlerinde, Ramazan Bayramı tatiline giden sürücülere trafik kuralları ve başlatılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın", "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim" ile "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projeleri hakkında bilgiler verdi.

Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın yolların kesiştiği noktada bulunduğunu ve Ramazan Bayramı trafiğinin de dün itibariyle başladığını söyledi.

Vatandaşların, 9 günlük tatilde sağlıklı ve huzurlu seyahat etmeleri için bir çok tedbir alındığını dile getiren Tutulmaz, şöyle konuştu:

"Bu tedbirleri de bugün yerinde takip ediyoruz. Uygulama noktalarında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığımızca 165 tim görev yapıyor. Her 8 kilometreye bir trafik timi gelecek şekilde yolları kontrol ediyoruz. Bugün itibariyle 50 bin araç bu yollardan geçmiş durumdadır. Bu yoğunluğa rağmen sadece 2 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Keşke bu kazalar da olmasaydı. Ama 50 bin aracın geçtiği bir yerde bu 2 kaza kabul edilebilir ölçüdedir."

- "Denetimler Ramazan bayramı süresince devam edecek"

Tutulmaz, yollardaki denetimler ve kontrollerin 13 radar aracı, 27 drone , 1 helikopter ve 572 jandarma ile polis memuruyla yapıldığını vurguladı.

Trafik kampanyalarını anlatan Tutulmaz, "Yol denetimlerinde yaptığımız projelerle ilgili sürücülere bilgiler veriyoruz. Onların bu kampanyalara ve projelere daha duyarlı hale gelmelerini sağlıyoruz. Gerek İl Emniyet Müdürlüğü gerekse de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz, önceki gün itibariyle çalışmalarına başladı. Bayram süresi boyunca her gün yoğun bir şekilde denetimlerini yapacak. Sürücülerden ricamız kesinlikle hız yapmasınlar ve trafik kurallarına uysunlar. Kurallara uyulduğunda kaza olmaz. Olsa bile ölümlü kazalar olmaz. Onun için trafik kurallarına uyarak hareket edelim." diye konuştu.

Ankara'dan Antalya'ya bayram tatiline giden Ali Girgin de "Yolda yoğun bir trafik var. Denetimlerde bilgilendirilmek iyi oluyor. Herkesin de bilgilendirilmesi lazım. Çünkü sürücülerin bilmediği konular var. Sosyal medyayı ve televizyonu sürekli takip edemeyenler için güzel bir etkinlik oluyor." dedi.

Tatile çıkan sürücü Müge Bilgin de Vali Mustafa Tutulmaz'a trafik konusunda bilgilendirmesi için teşekkür etti.

Herkesin trafik konusunda çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Bilgin, "Sürücüler araçlarını bayram süresince yavaş yavaş dikkatli kullanmalıdır. Herkese iyi yolculuklar ve iyi bayramlar." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar bayram yoğunluğu yol denetimi

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