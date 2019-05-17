Afyonkarahisar’da kardeşlik iftarı

Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), Afyonkarahisar Müftülüğü, Sivil Toplum Kuruluşu Platformu ve Afyonkarahisar Gençlik Merkezi tarafından “Gençlerle Kardeşlik İftarı” programı düzenlendi. İftarda su, hurma, çorba ve tatlıdan oluşan menü dikkat çekti.

Savaş ve yokluğun eksik olmadığı İslam coğrafyasında Müslümanların nasıl iftar yaptığını anlayabilmek için Afyon Kocatepe Üniversitesi Camii’nde gerçekleşen iftarın menüsü dikkat çekti. Su, hurma, çorba ve tatlıdan oluşan iftar sofrası programa katılan gençler tarafından kuruldu. Programda konuşan AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, dünyada 2 milyar insanın yoksulluk sınırı altında olduğunu ve her 15 dakikada açlıktan bebeklerin öldüğünü söyledi. Karakaş, “Zengin ile fakir arasındaki pergelin gittikçe açıldığı, değersizleşme, endişe ve kaygı eşiklerinin yükseldiği bir gelişme görüyoruz. Bu gelişmelerin önemli bir kısmı da mazlum coğrafyalarında, bunların büyük bir kısmının da Müslüman coğrafyalarında gerçekleştiğini, yaşandığını biliyoruz” dedi.

Türkiye Müslüman coğrafyasında önemli bir noktada

Türkiye’nin, Müslüman coğrafyasının bir parçası olarak dünyanın özellikle mazlum coğrafyalarının yaşamış olduğu kısıtlılıklarla karşılaştırıldığında önemli bir noktada olduğunu dile getiren Karakaş, “Dolayısıyla bu pergelin ortasında bir yerinde duruyoruz. Kendi konumumuzu anlama ve mazlum coğrafyadaki insanların bu kısıtlı hallerini görme açısından bu menü listesi ile böyle bir iftarın düzenlenmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda bazı hususların, zaman zaman hatırlanmasının, bazı duyarlılıkları geliştirmesi ve güçlendirmesi açısından sembolik değere sahip olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu iftarımızın da gerçekliği olan ama buradaki haliyle sembolik değeri olan bir iftar olduğunu düşünerek hepinize hayırlı iftarlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gönül coğrafyamız var

İftar programında konuşan, Afyonkarahisar STK Platformu Başkanı Ahmet Ertürk sınırların sadece Misak-ı Milli ile çizili olmadığını söyledi. Gönül coğrafyasının olduğunu ifade eden Ertürk, “Bu gönül coğrafyasında nerede bir Müslüman kardeşim varsa o yerler bizim coğrafyamız içerisindedir. Bu anlamda mazlumu anlayabilmek onun haliyle hâllenebilmek, onların iftarlarında belki de bulamayacakları iftar menüsüyle sizleri buluşturmak istedik. Bu kardeşlik iftarında amacımız; Gazze’ye, Doğu Türkistan’a gitmek, Arakan’a varmak, Keşmir’deki o nefesi almak Somali’ye, Sudan’a, Yemen’e ve daha adını sayamadığımız İslam coğrafyasındaki kardeşlerimizin yaşamış oldukları anlara şahitlik etmek ve anmak için buradayız” diye konuştu.