Afyonkarahisar’da KBRN tatbikatı gerçeğini aratmadı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğinde Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer (KBRN) sızıntısının olduğu kazanın canlandırıldığı tatbikat gerçekleştirildi.

Müdahale aşamasını ikinci seviye olarak planladıklarını anlatan Çalışkan, şöyle konuştu:

"Seviye iki, yani bir hastanenin kendine yetemediği andan itibaren başka bir hastanenin yardımı ile ya da başka illerin yardımıyla yapılan afet olarak karşımıza çıkmaktadır. Afyonkarahisar'a Eskişehir, Kütahya ve Bilecik illeri yardım ediyor. Tabii ki bu afeti yöneten, ilimiz adına AFAD İl Müdürlüğü oldu. Yani koordinasyonumuzu yönetiyor. İl Sağlık Müdürlüğü olarak işin medikal kısmını biz yönetiyoruz. Medikal kısımda bu tatbikatta neler yapacağız onu gerçek zamanlı gösterdik."

Çevre illerle birlikte medikal destek anlamında UMKE ve 112 personeli olarak 160 personelin tatbikatta görev aldığını belirten Çalışkan, "Bunun yanı sıra 50 tane de AFAD, emniyet ve belediye itfaiye çalışanı görev aldı. Hastane başhekimleri de kendi afetlerini yönetti." diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan da illerde afet ve acil durumlarla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak tatbikatlar yaptıklarını belirtti.

Buldan, "Tatbikatı, AFAD olarak İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE ile beraber icra ettik. KBRN ölçümlerini AFAD olarak gerçekleştirdik. Hastanelerin bu tür kazalarda hastanelerinde oluşturmuş oldukları ünitelerdeki durumlar görülecek ve eksiklerimiz tespit edilecek. Buradaki çalışmaları tatbikat olarak sergileyip iş birliği ve faaliyetimizi sürdürmüş olduk." dedi.

Tatbikatı, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ümit Şeref Kayacan, İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, Afyonkarahisar Devlet Hastane Başhekimi Mehmet Duran, ilgili kurum amirleri ve sağlık personelleri izledi.

