HABER

Afyonkarahisar’da koca dehşeti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 17:24 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da bir kişi tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü.Alınan bilgilere göre; Ali İhsan Paşa Mahallesinde yaşayan Mehmet S.

Afyonkarahisar’da koca dehşeti

Afyonkarahisar’da bir kişi tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü.
Alınan bilgilere göre; Ali İhsan Paşa Mahallesinde yaşayan Mehmet S. (53), aynı evde yaşadığı eşi Sultan S. (53) ile ’pazara gitme’ konusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Mehmet S. mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşinin boğazını kesti. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayın ardından Mehmet S., Afyonkarahisar Adliyesine giderek polise teslim oldu. İki çocuklu ailede babanın psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERHer şeyin başladığı yere gittiler...Her şeyin başladığı yere gittiler...
Taciz ettiği kızın babası tarafından öldürülene, 'Hayati tehlikesi yok' raporu verilmişTaciz ettiği kızın babası tarafından öldürülene, 'Hayati tehlikesi yok' raporu verilmiş
16 yaşındaki Dilaver'i parkta tüfekle vurup, öldürdüler (2)16 yaşındaki Dilaver'i parkta tüfekle vurup, öldürdüler (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Vatan Partisi'nin İstanbul adayından CHP için sert sözler

Vatan Partisi'nin İstanbul adayından CHP için sert sözler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti: Pişman değilim, kadran 280'de kaldı

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Suç makinası çıktılar

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Sabıkaları şoke etti

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Kayıp AA muhabiri Abdülkadir Nişancı için derenin yönü değiştirilecek

Kayıp AA muhabiri için derenin yönü değiştirilecek

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.