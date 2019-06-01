Afyonkarahisar'da LGS heyecanı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da Liselere Giriş Sınavı (LGS) dolayısıyla il genelinde 506 salonda 9 bin 342 öğrenci sınava girdi. Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri de heyecanla onları bekledi.

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da LGS heyecanı yaşandı. İki oturum halinde yapılan sınavlarda öğrenciler başarılı olabilmek için ter dökerken, aileleri de dışarıda onları bekledi. Sınavın ilk oturumu sabah 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. Bazı aileler sınav öncesi, günün anısına çocukları ile birlikte özçekim yaptı.

Polis ekipleri sınavda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alırken her sene olduğu gibi sınava dakikalar kala koşarak okul binasına giren öğrenciler oldu. İl merkezinde 235 salonda 4 bin 235 öğrenci sınava girerken, ilçelerle birlikte toplam 9 bin 342 öğrenci sınavda doğru yanıtları verebilmek için çalıştı. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da sınava giren çocuklarını okul bahçesinde bekledi.

Sınavın yapılacağı salonlarda görevli öğretmenler öğrencilere salonlara kadar eşlik ederken, dışarıda bekleyen aileler de sık sık sessiz olmaları konusunda okul yöneticileri tarafından uyarıldı. Sınava giren öğrencilerin stresli olduğu gözlenirken, aileler ise çocuklarını motive etmek için çabaladı. Sınavın tamamlanmasının ardından salonlardan çıkan öğrencileri ilk olarak aileleri tebrik etti.

