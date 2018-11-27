Afyonkarahisar'da lise öğrencisi kayboldu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da geçen hafta "Okula gidiyorum" diye köydeki evinden ayrılan lise öğrencisi Ömür Akkoç'tan (15) haber alınamıyor.

Sinanpaşa ilçesinin Bulca köyünde ailesiyle yaşayan Akkoç, geçen hafta çarşamba günü, "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrıldı.

Kendisinden bir daha haber alamayan ailesi, jandarma ve polisten yardım istedi.

Kayıp liselinin amcası Recep Akkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gencin Afyonkarahisar Atatürk Lisesi'nde eğitim gördüğünü ve derslerinde de başarı bir öğrenci olduğunu söyledi.

Amca Akkoç, yeğeninin kaybolduğu gün okula hiç gitmediğini öğrendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"O gün akşam eve gelmeyince aramaya başladık. O gün bugündür kendisinden haber alamıyoruz. Yeğenimin ne evde ne de okulda hiçbir sıkıntısı yok. Hatta geçen hafta il genelinde yapılan İngilizce deneme sınavında da Afyonkarahisar birincisi olmuştu. Başarısından dolayı burs dahi alıyordu. Okuldaki arkadaşlarına da sorduk. Hiçbir arkadaşıyla da problemi yok. Onlar da bilmiyorlar."

Jandarma ve polis ekipleri, kayıp lise öğrencisi Akkoç'u arama çalışmalarını sürdürüyor.

