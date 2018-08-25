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AFYONKARAHİSAR'DA MESİRE ALANINDA YANGIN

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 11:20 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın merkezinde yer alan Hıdırlık mesire alanında çıkan çalılık yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber-Kamera Satılmış AKKAŞ-AFYONKARAHİSAR, (DHA)AFYONKARAHİSAR'ın merkezinde yer alan Hıdırlık mesire alanında çıkan çalılık yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Hıdırlık mesire alanında dün saat 22.00 sıralarında çalılık yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler uzun uğraş verdi. Yangın nedeniyle bazı ağaçlar zarar görürken, Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleriyle Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını büyümeden söndürdü. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve orman ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.Yangının başladığı andan itibaren olay yerine gelen Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürü Cem Kasapoğlu, yangının büyümeden kısa sürede söndürüldüğünü, herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını söyledi.

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