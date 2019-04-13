Afyonkarahisar'da metan gazı patlaması

Afyonkarahisar'da, kanalizasyondaki metan gazı sıkışması sonucu yaşanan patlamada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Esentepe Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Kanlıca Kavşağı'ndaki olay, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Kanalizasyondaki metan gazı sıkışması nedeniyle patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle rögar kapakları yerinden çıkarak çevreye savruldu. Patlamanın etkisiyle dağılan asfalt parçalarının çarpması nedeniyle olay yerinden geçen bir kişi hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralının tedavisi olay yerinde ambulansta yapıldı.

Polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesinden sonra belediye ekipleri olay yerinde temizlik yaptı, rögar kapaklarını yeniledi.

Görüntü Dökümü

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- Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü

- Olay yeri

HABER- KAMERA: AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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