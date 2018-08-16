Afyonkarahisar'da minibüs otomobile çarptı: 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Harun Öztürk idaresindeki 34 PCU 80 plakalı minibüs, Dinar-Sandıklı karayolunun 10. kilometresinde Evren Orhan'ın kullandığı 07 YOD 85 plakalı otomobile çarparak refüje devrildi.
Kazada yaralanan ve kimliği henüz tespit edilemeyen 4 kişi Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Harun Öztürk'ün, kiraladığı minibüsle Bodrum'dan Van'a işçi taşıdığı öğrenildi.
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