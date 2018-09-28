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Afyonkarahisar'da motosiklet hırsızları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 16:28 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerden hırsızlık yapan ve motosiklet çaldığı belirlenen biri kadın 5 kişi yakaladı.

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerden hırsızlık yapan ve motosiklet çaldığı belirlenen biri kadın 5 kişi yakaladı. Afyonkarahisar şehir merkezinde son bir haftada yaşanan hırsızlık olaylarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler yaptıkları çalışma sonunda hırsızlık şüphelisi olduğu belirlenen biri kadın 5 kişi eş zamanlı operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 5 motosiklet ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler cezaevi firarisi M.K. ile Ü.O., B.A., K.B., H.A, adliyeye sevk edildi.

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