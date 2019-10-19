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Afyonkarahisar’da Muhtar Günü kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 12:48 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, 19 Ekim Muhtar Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda, tüm hakları iyileştirilen muhtarların mahallelerin ’cumhurbaşkanları’ olduğunu belirtti.Afyonkarahisar’da 19 Ekim Muhtar Günü dolayısıyla mahalle ve köy muhtarları kahvaltıda buluştu.

Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, 19 Ekim Muhtar Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda, tüm hakları iyileştirilen muhtarların mahallelerin ’cumhurbaşkanları’ olduğunu belirtti.
Afyonkarahisar’da 19 Ekim Muhtar Günü dolayısıyla mahalle ve köy muhtarları kahvaltıda buluştu. Afyonkarahisar Belediyene bağlı Karayolları Parkı’nda düzenlenen kahvaltı programına AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Muhtarlar Dernek Başkanı Suat Uygur, daire müdürleri ve çok sayıda muhtar katıldı.
Afyonkarahisar Muhtar Dernek Başkanı Suat Uygur, yaptığı açıklamada, tüm muhtarın gününü kutlayarak muhtarın devlet ile millet arasında köprü vazifesi kurduğunu söyledi. Uygur, "Bizler seçilmiş ve milletin teveccühünü alan muhtarlar olarak önemli bir sorumluluk taşımaktayız. Muhtarlık, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadar taşınan ender kanunlardan biridir. Muhtarlık demokrasinin kılcal damarı halkın gücüdür. Muhtarlar vatandaşlarımızın çalacakları ilk kapıdır. Milletimizin tercihi ile göreve gelen muhtarlarımız devlet ile millet arasında bir köprüdür” dedi.
Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de, mahallelerin hatırlı kişilerinin muhtarlar olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlara ayrı bir önem verdiğini ifade etti. Mahallede sözü tutulan kişinin muhtar olduğunu kaydeden Yurdunuseven, "Eskiden mahalle baskısı vardı. Mahalle baskısı dediğimiz iki aile kavga eder iki arkadaş kavga eder muhtar araya girerdi. Dün de söyledim, muhtar demek; anne demek, baba ve kardeş demek. Çünkü üçünü siz yapıyorsunuz. Hem annelik, hem babalık hem de kardeşlik yapıyorsunuz. Muhtarların tüm hakları tamamen güzelleştirildi. Bunun yanında sizleri Cumhurbaşkanımız külliyede ağırlamaya başladı. Sizler mahallenin yani Türkiye’nin hatırlı insanlarısınız. Siz mahallede sevilen kişilersiniz. O yüzden Cumhurbaşkanımız sizleri muhatap alıyor. ’Buyurun gelin burası benim oturduğum yerse asıl sahibi sizlersiniz’ diyor. Çünkü siz muhtarlarımız mahallenizin cumhurbaşkanısınız” dedi.
Öte yandan programda görevinde 4’üncü dönemini dolduran muhtarlara plaket takdim edildi.

Afyonkarahisar’da Muhtar Günü kutlaması

Afyonkarahisar’da Muhtar Günü kutlaması

Afyonkarahisar’da Muhtar Günü kutlaması

Afyonkarahisar’da Muhtar Günü kutlaması

Afyonkarahisar’da Muhtar Günü kutlaması

Afyonkarahisar’da Muhtar Günü kutlaması

Afyonkarahisar’da Muhtar Günü kutlaması

Afyonkarahisar’da Muhtar Günü kutlaması

Afyonkarahisar’da Muhtar Günü kutlaması

Afyonkarahisar’da Muhtar Günü kutlaması

Afyonkarahisar’da Muhtar Günü kutlaması

Afyonkarahisar’da Muhtar Günü kutlaması

Afyonkarahisar’da Muhtar Günü kutlaması
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