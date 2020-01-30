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  4. Afyonkarahisar’da nar yüklü tır devrildi, 1 yaralı

Afyonkarahisar’da nar yüklü tır devrildi, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 16:16 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi Çiçektepe mevkiinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’da nar yüklü tır devrildi, 1 yaralı

Afyonkarahisar’da bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi Çiçektepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bugün saat 13.20 sıralarında Dinar ilçesinden Çiçektepe istikametine doğru seyir halinde bulunan Ferudun A. (34) yönetimindeki 31 AGG 08 plakalı nar yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan sürücü Ferudun A.’yı Dinar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Afyonkarahisar’da nar yüklü tır devrildi, 1 yaralı

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