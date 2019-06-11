Afyonkarahisar’da öğrenciler yaşanılabilir okul tasarladı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Harezmi Eğitim Modeli Projesi’, Kazım Özer İlkokulunda hayata geçti. 6 öğretmen ve 20 öğrenci derslerinden arta kalan zamanlarını projeye ayırarak yaşanılabilir bir okul tasarladı.

Afyonkarahisar Kazım Özer İlkokulunda Harezmi Eğitim Modeli Projesi’ İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleri ile hazırlandı. 6 öğretmen ve 20 öğrencinin bir yıl boyunca günde 2 saat vakit ayırarak hazırladıkları proje katılımcılar tarafından da yoğun ilgi gördü. Proje tanıtım toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın’ın yanı sıra AKÜ Rektör Yardımcısı Murat Peker, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Harezmi Proje Koordinatörü Fatih Akçil, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar, İl Milli Şube Müdürler Gürbüz Bıdık, Fevzi Çınar, Hikmet Tuncer, Mustafa Koçak, Adem Kara,Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Arslan, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program, proje sürecini anlatan sinevizyon gösterisi ile başladı. Daha sonra konuşan Okul Müdürü İbrahim Yıldırım, projeye destek veren İl Milli Eğitim Müdürü Yalçın’a teşekkür ederek, öğrenci ve velilerin bir yıl boyunca hummalı bir şekilde proje üzerinde çalıştığını söyledi.

Robotik kodlama eğitimi aldılar

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ise, projenin 2018 yılında 14 pilot ilde başladığını ve bu pilot illerden birisinin de Afyonkarahisar olduğunu vurguladı. Projeye emek veren öğrenci ve öğretmenlere teşekkür eden Yalçın, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdiğini ifade etti. Yalçın, "Zihinden makineye giden yolda önemli ayaklardan biri, öğrencilere bilgi işlemsel düşünme dediğimiz becerinin kazandırılması gerektiğini söyleyebilirim. Bu proje farklı derslerin aslında birbirini tamamladığı, birbirini desteklediğini göstermektedir. Öğretmenlerimiz hem öğreten hem öğrenen hem de sınıfta rehberlik yapan konumundadır. Proje 2018 yılında Türkiye’ de 14 pilot ilde uygulanmaya başlanmıştır. Bakanlığımız bu illerden birini Afyonkarahisar olarak belirlemiştir. İlimizde pilot okul olarak Kazım Özer İlkokulu’nu belirledik. 6 farklı öğretmenin aynı anda derse katıldığı projede, öğrenciler robotik kodlama, web 2.0 araçları, görsel tasarım teknikleri, 3 boyutlu tasarım, fen ve teknoloji gibi farklı konularda ders işlediklerini ifade ettiler" dedi.