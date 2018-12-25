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Afyonkarahisar'da okullar yarın tatil

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 23:08 | Son Güncelleme

Kent merkezi ve 13 ilçede eğitime yarın ara verildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kent merkezi ve 13 ilçede, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Afyonkarahisar merkez ile merkeze bağlı Emirdağ, Bayat, Bolvadin, Çay, Sultandağı, Sandıklı, Hocalar, Kızılören, Sinanpaşa, İhsaniye, İscehisar, Şuhut ve Çobanlar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Tatil

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