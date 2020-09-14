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Afyonkarahisar’da öldürülen genç Van’da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 16:02 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’daki silahlı kavgada öldürülen genç, memleketi Van’ın Erciş ilçesinde toprağa verildi.Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yandaki inşaattan evlerine gürültü ve toz gittiğini iddia eden aile bireyleriyle inşaat işçileri arasında çıkan kavgada tabancayla vurularak yaşamını yitiren Özkan Tokay’ın (21) cenazesi, memleketi Erciş ilçesine getirilerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Afyonkarahisar’daki silahlı kavgada öldürülen genç, memleketi Van’ın Erciş ilçesinde toprağa verildi.
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yandaki inşaattan evlerine gürültü ve toz gittiğini iddia eden aile bireyleriyle inşaat işçileri arasında çıkan kavgada tabancayla vurularak yaşamını yitiren Özkan Tokay’ın (21) cenazesi, memleketi Erciş ilçesine getirilerek gözyaşları arasında toprağa verildi. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Çelebibağ Mahallesi’nde düzenlenen cenaze törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Vali Bilmez ve beraberindekiler, cenaze töreninin ardından acılı aileye başsağlığı dileklerinde bulundular.

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