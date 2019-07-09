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Afyonkarahisar'da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 17:29 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Afyonkarahisar'da orman yangını

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Çay ilçesi Gedil köyü İnyakası mevkiindeki ormanlık alanda, saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 9 arazöz, bir su ikmal aracı ile Afyonkarahisar Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Sarp bir alanda etkili olan yangın, havadan ve karadan yaklaşık 1 saat süren müdahale sonunda kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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Afyonkarahisar'da orman yangını

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