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Afyonkarahisar'da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 23:29 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.

Sandıklı ilçesi Tokalı Kanyonu mevksinde öğle saatlerinde neden henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dağlık ve kayalık arazi nedeniyle karadan ekiplerin yönlendirilemediği yangına iki helikopterle havadan müdahale etti. Çalışma sırasında bir helikopterin su balonu arızalandı. Bu nedenle söndürme çalışmaları tek helikopterle devam etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektarlık orman alanı zarar gördü.

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