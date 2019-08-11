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Afyonkarahisar'da orman yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 00:20 | Son Güncelleme

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesi yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesi yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Helikopterler hava kararıncaya kadar söndürme çalışmalarına katılırken, arazözler ve çok sayıda orman işçisi de alevlere karadan müdahale etti. Alevlerin çevredeki köylerde bulunan yerleşim yerleri ve tarım alanlarına sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcadı. Bölgeye sevk edilen iş makineleri de hazır bekletildi. Uzun uğraşların ardından yangını kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmasını sürdürüyor.

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