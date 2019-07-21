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Afyonkarahisar'da otobüs devrildi: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 08:30 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da otobüs devrildi: 7 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri bebek, yedi kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Çoban idaresindeki İzmir-Konya seferini yapan 42 DOM 66 plakalı yolcu otobüsü, ilçeye bağlı Pazarağaç beldesinde şarampole devrildi.

Kazada, otobüsteki Şirin Taşçı, Emre Pekşen, Cemil Fidan, Osman Yavuz, Eser Topçu, Kübra Kocu ile bebeği Yavuz Ali Kocu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Afyonkarahisar'da yolcu otobüs devrildi: 7 yaralıAfyonkarahisar'da yolcu otobüs devrildi: 7 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası yolcu otobüsü

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