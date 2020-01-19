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  4. Afyonkarahisar’da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü

Afyonkarahisar’da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 13:32 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da bir otomobilin elektrik direğine çarptığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Sülümenli-Çobanlar ilçesi bağlantı yolu Çorak mevkiinde Ali Çınar yönetimindeki 03 AAC 232 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Afyonkarahisar’da bir otomobilin elektrik direğine çarptığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Sülümenli-Çobanlar ilçesi bağlantı yolu Çorak mevkiinde Ali Çınar yönetimindeki 03 AAC 232 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Ali Çınar ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili jandarma tahkikat başlattı.

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