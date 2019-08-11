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Afyonkarahisar’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 20:32 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Ahmetpaşa beldesinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Ahmetpaşa beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halil Ç. (23) yönetimindeki tescilsiz motosiklet Ahmetpaşa beldesinden Çiğiltepe beldesi istikametine doğru seyir halindeyken karşı istikametten gelen Mahmut K. (30) yönetimindeki 34 RU 4958 plakalı araç ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında tescilsiz motosiklet sürücüsü yaralanırken diğer 34 RU 4958 plakalı araçta ise maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 acil servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı Halil Ç.’ye ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından ise yaralı Halil Ç. bölgeye bağlı devlet hastanesine sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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