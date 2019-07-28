Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Erkan Akbaş (41) idaresindeki 38 JE 622 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 57. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi Derya (34) ve çocukları Yusuf Baha (3) ile Hatice Şüheda Akbaş,(3) yaralandı.

Hastanelere kaldırılan yaralılardan 3 yaşındaki Hatice Şüheda Akbaş Çay Devlet Hastanesi'nde, anne Derya Akbaş ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

