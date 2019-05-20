Afyonkarahisar'da otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Ahmet Argun (62) idaresindeki 03 AAV 180 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 24. kilometresinde tarlaya devrildi.
Sürücü kaza yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan 5 yaşındaki Umay ve 29 yaşındaki Didar Özbayrak yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kent merkezindeki özel hastanede dünyaya gelen torununu ziyaret eden sürücü ile araçtakilerin Çay ilçesine döndükleri öğrenildi.
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