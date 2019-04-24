Afyonkarahisar'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Bahadır M. idaresindeki 34 GE 8221 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-İzmir kara yolunun 7. kilometresinde, İrfan K'nin kullandığı 07 DCU 02 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, otomobildeki Kübra Arslan (22), olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan Arslan'ın cesedi, incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Tır sürücüsü İrfan K, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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