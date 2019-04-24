HABER

Afyonkarahisar'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 10:11 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Bahadır M. idaresindeki 34 GE 8221 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-İzmir kara yolunun 7. kilometresinde, İrfan K'nin kullandığı 07 DCU 02 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki Kübra Arslan (22), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan Arslan'ın cesedi, incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Tır sürücüsü İrfan K, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Pilot öyle bir anons geçti ki... Bodrum uçağında korku dolu anlar Pilot öyle bir anons geçti ki... Bodrum uçağında korku dolu anlar
Kıbrıs gazisi, 7 parmağını kaybetti, marangozluktan vazgeçmediKıbrıs gazisi, 7 parmağını kaybetti, marangozluktan vazgeçmedi
Integra, ABD’de tarih yazdıIntegra, ABD’de tarih yazdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar ambulans hastane Kaza

En Çok Okunan Haberler

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Trafik sigortasında yeni dönem!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi! Paylaşımına beğeni yağdı

Miray Daner'in şaşırtan değişimi! Paylaşımına beğeni yağdı

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Kapılar bir bir kapandı! Trump'a Suriye şoku!

Kapılar bir bir kapandı! Trump'a Suriye şoku!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuşadası'nda korkutan görüntü! Kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi

Korkutan görüntü! Kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi

FETÖ'den aranan yurt müdürünü bekçiler yakaladı

FETÖ'den aranan yurt müdürünü bekçiler yakaladı

Maltepe'de silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

Maltepe'de silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

Tatile gelen Alman turistler odalarında ölü bulundu

Tatile gelen Alman turistler odalarında ölü bulundu

126 gündür devam ediyor! O anlar böyle görüntülendi

126 gündür devam ediyor! O anlar böyle görüntülendi

Niğde'de eğlence merkezinde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Eğlence merkezinde sabaha karşı dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.