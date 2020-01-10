HABER
  4. Afyonkarahisar’da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar’da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 10:53 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi yakınlarında bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunun 70’inci kilometresi Sandıklı Gökçealan köyü yakınlarında yaşandı.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi yakınlarında bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunun 70’inci kilometresi Sandıklı Gökçealan köyü yakınlarında yaşandı. Hasan Çakır idaresindeki 03 BR 768 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki Haydar Sözen idaresindeki 49 DD 835 plakalı kömür yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Ayhan Kök olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yolcu Serap Çakır ise yaralandı. Tır şoförü ise kazayı yara almadan atlattı. Tır şoförünün haber vermesiyle olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Ayhan Kök’ün cenazesi ise Sandıklı Devlet Hastanesini morguna götürüldü.
Kaza anını anlatan tır şoförü Haydar Sözen, “Petrolden çıktım. Hareket halindeydim yavaş olarak normal seyir ediyordum. Bir ses geldi arkama baktım taksi tırın arkasından vurmuş. Her tarafı koparmış. İndim baktım, polisi aradım. Ambulansı aradım başka bir şey yapamadım” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
Kadıköy’de denizde ceset bulunduKadıköy’de denizde ceset bulundu
320 bin kişi Yunus Emre Enstitüsünün portalında Türkçe öğreniyor320 bin kişi Yunus Emre Enstitüsünün portalında Türkçe öğreniyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

İran'dan art arda açıklamalar! 'Elimizde deliller var'

İran'dan art arda açıklamalar! 'Elimizde deliller var'

Yeni hava saldırısı! Gerilimi tırmandıracak iddia

Yeni hava saldırısı! Gerilimi tırmandıracak iddia

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta nadir görülen su samuru telef olmuş halde bulundu

Nadir görülüyordu! Telef olmuş halde bulundu

Kadıköy’de denizde ceset bulundu

Kadıköy’de denizde ceset bulundu

Diyarbakır'daki HDP binası önündeki 'evlat nöbeti'nden bir güzel haber daha

'Evlat nöbeti'nden bir güzel haber daha

Dünyada sadece o ilimizde var! Denizli'de keşfedildi

Dünyada sadece o ilimizde var! Denizli'de keşfedildi

Son dakika! Bakan Gül'den Wikipedia açıklaması

Bakan Gül'den Wikipedia açıklaması

Başakşehir’de okulda yangın paniği

Başakşehir’de okulda yangın paniği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.